Zenless Zone Zero: data di uscita dell'update 1.4, banner, un personaggio rango S gratis e 300 Polychrome

Oggi Hoyoverse ha presentato in una livestream la versione 1.4 di Zonless Zone Zero, illustrando i nuovi contenuti, personaggi giocabili ed eventi a tempo limitato in arrivo per l'action GDR free-to-play. Ovviamente non manca anche il tradizionale codice promozionale che elargisce 300 Polychrome gratis a tutti e altre risorse utili. Non solo, per ringraziare i giocatori, Hoyoverse regalerà a tutti il nuovo personaggio rango S Asaba Harumasa al lancio dell'aggiornamento.

La versione 1.4 di Zenless Zone Zero si intitola "A Storm of Falling Stars" e sarà disponibile a partire dal 18 dicembre su PS5, PC e dispositivi mobile. L'aggiornamento includerà nuove missioni che porteranno avanti la trama principale e che si concentreranno anche sui personaggi di Hoshimi Miyabi e Asaba Harumasa, che entreranno dei ranghi delle unità giocabili.

Verranno aggiunte anche nuove aree da esplorare, Disk Drive, sfide ed eventi a tempo limitato che consentono di sbloccare ricompense di vario genere, inclusi Polychrome, affrontando sfide di combattimento e mini-giochi di vario genere. Verranno apportate anche delle modifiche all'interfaccia, vari sistemi e al gamplay. La più importante è che ora i Decibiles non saranno più condivisi da tutta la squadra ma saranno divisi per ogni personaggio, quindi sarà possibile usare più Ultimate e diversificare le strategie. Verrà aggiunto anche il supporto a PS5 Pro, con ray tracing e performance migliorate.