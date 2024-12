DigitalBros e 505 Games hanno ricevuto l'importante premio "Via della Seta 2024" ai China Awards

Il premio, ricevuto all'interno della XIX edizione dei "China Awards", una manifestazione organizzata da Italy China Council Foundation e da MF-Milano Finanza, rappresenta un riconoscimento per l'impegno dimostrato da Digital Bros nel mercato cinese ed estero, su fronti diversi.

Digital Bros è stata premiata per l'attività svolta attraverso la controllata 505 Games e con il supporto delle proprie filiali in Cina, essendo la compagnia presente sia a Shenzhen che a Hong Kong, oltre che per la collaborazione con i partner strategici locali.

Digital Bros ha ricevuto il premio "Via della Seta 2024" nella cornice dei China Awards , un riconoscimento importante e destinato a quelle aziende che si sono distinte negli anni per il "significativo percorso di crescita e sviluppo nel mercato cinese".

Pubblicazione di giochi esteri in Cina e cinesi all'estero

Il riconoscimento arriva dunque in seguito a un percorso svolto su due direttrici: Digital Bros, attraverso 505 Games, non ha solamente portato i videogiochi del suo portfolio ai consumatori cinesi ma ha anche pubblicato giochi di sviluppatori cinesi all'estero.

Il CEO Raffi Galante con il premio

Tra questi, in quest'ultimo periodo ricordiamo Gunfire Reborn (sviluppato da Guangzhou Duoyi Network) e Unheard: Voices of Crime (sviluppato da NExT Studios - Gruppo Tencent).

Più di recente, il Gruppo ha annunciato una partnership con lo studio Leenzee (con sede a Chengdu) finalizzata allo sviluppo dell'action RPG Wuchang: Fallen Feathers, un souls-like in uscita nel 2025 che si è subito imposto all'attenzione di pubblico e stampa, ambientato nel tardo e tumultuoso periodo della Dinastia Ming.

"Questo premio testimonia il nostro impegno lungo la via della seta che ci ha portato in uno dei principali mercati globali per il consumo e lo sviluppo divideogiochi", ha riferito il CEO e co-fondatore Raffi Galante, ritirando il premio.

"Il mercato cinese dei videogiochi conta oltre 668 milioni di utenti, circa la metà della popolazione cinese, e per la prima volta, nel 2023, ha raggiunto il traguardo di 300 miliardi di RMB, equivalenti ad oltre 40 miliardi di USD. L'anno scorso la crescita è stata del 14% circa, un dato circa 3 volte superiore alla crescita del Pil cinese a dimostrazione del suo dinamismo".