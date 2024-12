Un rivenditore russo ha messo a listino molti laptop con GPU della famiglia RTX 5000 di Nvidia

Quando arriverà l'annuncio ufficiale da parte del produttore, si saprà ormai veramente tutto sulle nuove RTX 5000, considerando la mole di informazioni emersa da questo e da altre fughe di notizie, come quella sui PC desktop di Acer . La lista del rivenditore russo contiene dettagli su schede che vanno dalla 5050 alla 5090, passando per la 5060 e la 5070 . Ci sono praticamente tutte, insomma.

Un rivenditore russo ha svelato molti dettagli su di un'intera serie di laptop mossi dalle GPU della famiglia GeForce RTX 5000 di Nvidia , che come saprete non è stata ancora presentata (lo sarà al CES 2024, con tutta probabilità). Le informazioni trapelate includono diverse specifiche sui nuovi chip Nvidia Blackwell per laptop, tra cui la quantità di VRAM e il consumo energetico.

Le caratteristiche tecniche

In realtà i dati specificavano solo i nomi interni delle GPU (ad esempio, GN22-X7 è la RTX 5070 Ti), ma il leaker Huang514613 su X (ex Twitter) li ha organizzati in una tabella per rendere tutto più chiaro.

Stando a quanto trapelato, la RTX 5090 per laptop avrà metà della VRAM prevista per la versione desktop, ovvero 16GB. Dovremo comunque aspettare i test reali per capire le differenze principali tra le versioni laptop delle RTX 5090 e 5080, poiché entrambe sembrano avere 16GB di VRAM e un consumo totale di 175W. Presumibilmente, la 5090 sarà più veloce, grazie a un numero maggiore di core CUDA, RTX e Tensor.

Nel frattempo, la lista trapelata sembra confermare che le RTX 5070 e 5060 per laptop avranno 8GB di VRAM. Infine, sembra che la RTX 5070 Ti per laptop sarà dotata di 12GB di VRAM, in calo rispetto ai 16GB previsti per la versione desktop. Parlando della RTX 5050 farà il suo debutto prima su laptop e non è chiaro se arriverà mai su desktop. Del resto nemmeno la 4050 è mai arrivata, quindi potrebbe subire la stessa sorte. Tra i laptop con RTX 5000 trapelati ci sono i nuovi Asus ROG Strix Scar 18, G16 e G835. Il G835 utilizzerà un processore Intel 275HX e la RTX 5090. Il lancio dovrebbe avvenire nella primavera del 2025.