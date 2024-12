Diablo 4 è gratis per tutti fino all'inizio di gennaio, si può provare anche lo Spiritista

Blizzard ha rilanciato la prova gratuita di Diablo 4, in questo caso particolarmente lunga ed estesa visto che consente di giocare gratis all'action RPG in questione fino al 3 gennaio 2025, con la possibilità di provare anche la nuova classe Spiritista dall'espansione Vessel of Hatred.

La versione trial di Diablo 4 può essere scaricata su tutte le piattaforme, ovvero PC, PlayStation e Xbox e consente di giocare liberamente fino al 3 gennaio 2025, con una deroga speciale anche su alcuni contenuti di Vessel of Hatred, in particolare per quanto riguarda la classe Spiritista.

Questo dovrebbe consentire una prova davvero molto approfondita, approfittando peraltro anche dei giorni di festa che si prospettano tra la fine e l'inizio dell'anno nuovo.