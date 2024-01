Il meccanismo funziona fin troppo bene, considerando la caterva di denaro che la serie porta nelle casse del publisher ogni anno, spesso ai vertici dei titoli più proficui in ambito mobile, essendo un free-to-play con microtransazioni. Proprio questo aspetto rende particolarmente interessante Puzzle & Dragons Story perché a differenza degli altri capitoli, essendo distribuito attraverso Apple Arcade, è totalmente privo di acquisti ulteriori: il gameplay resta intrappolato nel suo tipico grinding estremo, ma se non altro questo non comporta alcuna spesa.

A dire il vero, la serie di GungHo Entertainment deve sicuramente qualcosa a Puzzle Quest, in quanto il concetto risulta simile anche se l'applicazione è differente: in entrambi i casi si tratta di un gameplay ibrido incentrato sul celebre puzzle match-3, ma invece di proporre un adattamento in stile RPG classico, nella serie nipponica ci troviamo di fronte a un sistema di raccolta e gestione di creature un po' Pokemon-esco, per così dire.

Puzzle & Dragons resta un fenomeno piuttosto lontano dal mercato occidentale, almeno per quanto riguarda le dimensioni raggiunte in patria, ma le sue propaggini arrivano ormai regolarmente anche dalle nostre parti e il marchio sta assumendo inevitabilmente un certo spessore, come dimostra l'introduzione di questo capitolo all'interno del catalogo di Apple Arcade. In questa recensione di Puzzle & Dragons Story diamo un'occhiata al capitolo più recente, che dimostra l'evoluzione della serie che avviene ormai prevalentemente attraverso spin-off e collaborazioni, considerando come il suo meccanismo di base risulti sostanzialmente sempre lo stesso, a cui vengono applicate caratterizzazioni diversi a seconda del contesto.

Puzzle, creature e (poca) storia

Personaggi e creature hanno proprie abilità legate agli elementi

Nonostante il titolo faccia pensare a una grande concentrazione sulla narrazione, la storia di Puzzle & Dragons Story resta poco più che un pretesto per metterci di fronte a una serie di sfide a tema match-3 all'interno di dungeon. Nei panni di un Root Hunter, ci imbarchiamo in un'avventura alla ricerca della dea Eschamali, che è misteriosamente scomparsa lasciando la terra di Libra in balia di minacce crescenti. Dopo un primo incontro con il mago Hermei, che - come da tradizione - ci addestra lungo il tutorial e ci consente di scegliere una delle tre creature "starter", la progressione si indirizza ben presto lungo il binario delle sfide a difficoltà crescente, lasciando ben poco spazio per approfondire la conoscenza di Libra e dei suoi abitanti. Gli elementi narrativi restano insomma sullo sfondo in un avanzamento lineare tra puzzle che si limita a riprendere la struttura standard della serie, sprecando un'occasione per sfruttare meglio l'interessante lore che si intravede a tratti.

Insomma, lo "story" messo nel titolo serve forse più a cercare di creare una distinzione fittizia che a caratterizzare veramente questo capitolo, che per il resto si presenta come un'altra buona introduzione nel filone collaudato. I combattimenti si svolgono secondo il meccanismo classico del puzzle match-3, allineando in orizzontale o verticale 3 o più oggetti dello stesso colore disposti su una griglia. Così facendo scateniamo attacchi o mosse difensive (come il recupero di energia), con ogni colore che corrisponde a uno specifico elemento, associato ai poteri delle creature schierate in battaglia. Il puzzle va visto insomma come una sorta di interfaccia di comando per utilizzare le creature durante il combattimento, e si distingue anche per una notevole dose di strategia.