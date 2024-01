Apple Arcade, cosa doveva essere e cos'è oggi

Disponibile a partire dal 19 settembre 2019, Apple Arcade ha fatto il proprio debutto forte di una lista di titoli davvero interessante: da The Pathless a LEGO Brawls, da Hot Lava a Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, da Beyond a Steel Sky a Exit the Gungeon, da Rayman Mini a Shantae and the Seven Sirens, da Steven Universe: Unleash the Light a Skate City, in un mix estremamente vario e di indubbio spessore .

Un'esperienza diversa

Un assaggio del catalogo di Apple Arcade

L'ampio catalogo di Apple Arcade ha senz'altro offerto un'esperienza mobile distante da quella a cui eravamo abituati, caratterizzata da un approccio all-you-can-play del tutto simile a quello di servizi come Xbox Game Pass. La differenza è che in questo caso si andava a elevare il gaming portatile, superando il classico concetto dei titoli ultra-arcade da tirare fuori per pochi minuti in favore di progetti spesso ben più ambiziosi e/o conversioni sorprendentemente fedeli.

Non è un caso che fra i dieci giochi migliori di Apple Arcade a un mese dal lancio ci fossero nomi come Sayonara Wild Hearts, Assemble With Care, Shinsekai: Into the Depths e i già citati Oceanhorn 2: Knigths of the Lost Realm, Exit the Gungeon e Shantae and the Seven Sirens: titoli con cui cimentarsi in mobilità, usando il solito touch screen, oppure nella comodità casalinga offerta da Mac, Apple TV o da un semplice iPad con un controller collegato.

Sayonara Wild Hearts, semplice ma originale e sorprendente

Il servizio della casa di Cupertino non è stato il primo a tentare questo esperimento, ovverosia portare su mobile anche produzioni pensate per PC e console, ma è chiaro che grazie alla sua straordinaria convenienza si è fatto interprete di un messaggio sostanzialmente più chiaro e convincente rispetto a qualsiasi publisher avesse tentato la medesima strada, uscendo poi su App Store con prezzi improponibili rispetto alla media: una strategia che abbiamo rivisto di recente.

A fronte delle garanzie offerte da una piattaforma del genere, inoltre, diversi team di sviluppo hanno potuto abbandonare per un attimo le logiche di mercato e realizzare qualcosa di originale: si pensi alla realtà aumentata di Secret Oops!, alle meccaniche jRPG di Fantasian, all'azione sorprendente di World of Demons, al controverso Air Twister di Yu Suzuki, al ritorno di Samba de Amigo; oppure a idee magari scontate ma efficaci, come la riproposizione in formato premium dei più grandi successi free-to-play.