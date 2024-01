GameStop sta per chiudere il suo negozio di NFT, che ha avuto vita breve

Vendere JPG e altri file digitali non è stato un buon affare nemmeno per GameStop, che ha deciso di chiudere il suo negozio di NFT, dopo che lo scorso novembre aveva già chiuso il suo crypto wallet. In un post pubblicato sul suo sito, la compagnia ha avvertito che il negozio chiuderà il 2 febbraio 2024. La motivazione ufficiale della decisione presa è nell'incertezza legislativa riguardante l'ambito crypto.

Considerando però che il negozio è stato aperto a luglio 2022, in partnership con Immutable X e Looping, molti considerano più probabile che la verità sia da ricercarsi nell'insuccesso dell'iniziativa, avviata in un momento in cui l'entusiasmo per NFT e affini era al minimo storico, tanto da produrre un'enorme perdita di valore per tutto il settore.