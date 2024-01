Digital Devil Monogatari: Megami Tensei per MSX tradotto in inglese per la prima volta

Digital Devil Monogatari: Megami Tensei per MSX è stato tradotto in inglese . Si tratta del primo Megami Tensei di sempre, sviluppato da Telenet Japan e lanciato nel 1987. Anch'esso, come la serie di Atlus, è un adattamento dei romanzi della serie Digital Devil Story di Aya Nishitani.

Il gioco per MSX è molto diverso dal primo capitolo della serie, che uscirà lo stesso anno su NES sotto etichetta Namco. L'elemento in comune tra i due giochi è che non sono mai usciti dal Giappone in forma ufficiale. Insomma, chi non conosceva il giapponese, non ha mai potuto giocarci.

Ora, invece sono entrambi stati tradotti (il gioco per NES dal 2018). In linea teorica dovreste essere in possesso di una copia originale di Digital Devil Monogatari: Megami Tensei per giocarci. Diciamo che in questo caso è possibile chiudere un occhio, considerando l'età e la rarità del titolo. Magari potete invetare la scusa che l'avete comprata all'epoca, ma vi è stata rubata da un cugino che non avete più visto. Oppure che è finita persa in un trasloco. O che l'avete seppellita nella ridente cittadina di Silent Hill... o quel che volete.

In ogni caso, la patch di traduzione è scaricabile da Romhacking. Se vi interessa emulare la vostra rom tratta da una copia originale del gioco (che avete dumpato prima di perderla, chiaramente), potete affidarvi ad esempio a blueMSX.