Nintendo Wii: RiiShop è una versione resuscitata del negozio online della storica console

Conosciuto come LaunchShop, RiiShop mira a ricreare tutte le funzioni del negozio originale. Per installarlo bisogna possedere una versione modificata della console.

Se siete tra gli incosolabili per la chiusura del negozio digitale di Nintendo Wii, sappiate che alcuni fan lo hanno letteralmente resuscitato creando RiiShop, attualmente accessibile in versione beta pubblica.

Un falso gratuito

Se ricordate, Nintendo ha chiuso il negozio digitale di Wii nel 2019, chiundendo l'accesso a tutti i giochi che conteneva, molti dei quali esclusivi. A quel punto la community ha deciso di intervenire, ripristinandolo in qualche modo in forma completamente gratuita. Certo, si potranno acquistare i giochi, ma con Punti Wii falsi che non costano niente.

C'è da dire che allo stato attuale RiiShop ha ancora diversi problemi. Ad esempio alcuni utenti affermano di non riuscire a scaricare alcuni giochi. Allo stesso tempo si tratta di un lavoro impressionante, che ricalca la grafica del Wii Shop in modo rigoroso. Considerando poi che lo sviluppo prosegue, è possibile attendersi grossi miglioramenti per il futuro.

Se vi interessa, partite dal canale Discord ufficiale di RiiShop per iniziare.