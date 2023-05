Tower of Aghasba, trailer di annuncio dal PlayStation Showcase per il nuovo gioco d'avventura

Al PlayStation Showcase di maggio 2023 è stato presentato Tower of Aghasba, in arrivo nel 2024. Possiamo vedere un video di gameplay.

Tower of Aghasba è un gioco sandbox nel quale potremo restaurare la natura nella nostra terra ancestrale. Potremo piantare alberi, costruire edifici, combattere contro creature di varia forma e letalità in diverse ambientazioni. Il personaggio avrà modo anche di spostarsi in aria con una paravela. Il mondo di gioco è d'ispirazione fantasy con anche enormi creature sulle quali potremo camminare.

Diteci, cosa ne pensate di questo nuovo gioco?