Clair Obscur: Expedition 33 supporterà PS5 Pro, svelate le modalità grafiche su console e il trailer di Sciel

Per quanto riguarda le versioni PS5 e Xbox Series X|S sono state confermate le due classiche modalità grafiche Quality e Performance . Non sono stati offerti dettagli specifichi, ma supponiamo che la prima garantirà la massima risoluzione nativa possibile con framerate bloccato a 30 fps, mentre la seconda sacrificherà la conta dei pixel per garantire un framerate più elevato.

Gli sviluppatori di Sanfall Interactive hanno svelato una serie di dettagli tecnici relativi all'atteso Clair Obscur: Expedition 33 , in particolare per quanto riguarda le versioni console PlayStation e Xbox. Contemporaneamente hanno pubblicato anche un nuovo trailer dedicato al personaggio di Scie l, che potrete visualizzare qui sotto.

Vediamo Lune in azione

Il team ha anche svelato che il gioco supporterà sin dal lancio PS5 Pro, dunque è lecito aspettarsi una modalità grafica ad hoc che sfrutti la potenza maggiore offerta dalla GPU della console e l'impiego del PSSR per l'upscaling della risoluzione.

Per quanto riguarda la versione PC non sono state offerte informazioni particolarmente interessanti, se non che offrirà varie impostazioni grafiche personalizzabili che dovrebbero accontentare tutti. In compenso è stato confermato che il gioco supporta il programma Play Anywhere di Microsoft, ovvero sarà possibile giocarci sia su PC che su Xbox acquistando una singola copia.

Vi ricordiamo che Clair Obscur: Expedition 33 sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC e all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass a partire dal 24 aprile. In precedenza abbiamo visto anche i trailer di Lune, Maelle e Gustave.