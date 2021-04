Call of Duty Warzone: update della Stagione 3, peso e novità in arrivo

Call of Duty Warzone riceverà, come vi abbiamo segnalato, un nuovo update dedicato alla Stagione 3 il prossimo 22 aprile. Tramite il blog ufficiale, gli sviluppatori hanno inoltre svelato che questo aggiornamento per il battle royale peserà ben 25 GB. Ovviamente, introdurrà anche varie novità. Vediamo i dettagli.

L'update della Stagione 3 di Call of Duty Warzone introdurrà l'evento "Caccia ad Adler": permetterà ai giocatori di ottenere skin e accessori. Ci sono tre operatori in arrivo nel corso della stagione, incluso Wraith (specialista di guerra alpina), Knight (operatore dell'MI6) e Antonov (ex-hitman). Wraith sarà disponibile al livello zero del Pass Battaglia della Stagione 3, mentre gli altri si potranno ottenere tramite i bundle a pagamento. Ci sarà poi una variante Cold War del Capitano Price per tutti i giocatori che possiedono Black Ops Cold War (o che lo acquisteranno durante la stagione 3).

L'update della Stagione 3 di Call of Duty Warzone introdurrà anche sei nuove armi nel gioco, inclusi PPSh-41 SMG, Swiss K31 Sniper Rifle, CARV.2 Tactical Rifle, AMP63 Pistol e due nuove armi corpo (un coltello da lancio e una mazza da baseball).

I giocatori di Call of Duty Black Ops Cold War, invece, potranno salire fino al livello prestigio 15 e giocare in quattro nuove mappe: Yamantau (6v6) e Diesel (6v6/2v2/3v3) arriveranno durante la settimana di lancio, mentre Black Ops II's Standoff (6v6) e Duga (Multi-Team) arriveranno nel corso della stagione. Durante la stagione arriverà anche la modalità "Multi team elimination" nella quale "molteplici team da quattro giocatori combatteranno per sopravvivere nelle zone radioattive in continua espansione". Ci sarà poi una nuova serie di punti, un nuovo veicolo per le mappe più grandi dei Multi-team e un nuovo Field upgrade, oltre a una mappa Outbreak per Zombies.

Per gli orario di inizio degli eventi e della Stagione 3, potete visualizzare la nostra notizia dedicata: Call of Duty Stagione 3: data e ora di inizio svelate, evento di Warzone confermato.