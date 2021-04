NieR Replicant ver.1.22474487139, la pizza speciale del gioco disponibile a Milano

NieR Replicant ver.1.22474487139 ha visto dedicarsi una pizza speciale che sarà possibile assaggiare presso i tre locali di Cocciuto a Milano dal 23 al 30 aprile.

Dopo la simpatica sorpresa nel livestream di NieR Replicant ver. 1.22474487139, la pizza dedicata a Emil prende dunque forma e arriva a celebrare il lancio del gioco, disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal 23 aprile.

Dal 23 fino al 30 Aprile, nel menù dei 3 locali milanesi di Cocciuto, sarà presente una golosa pizza ideata esclusivamente per NieR Replicant ver.1.22474487139..., che potrà essere ritirata o consegnata a Milano, anche attraverso il servizio di smart delivery Uber Eats, in un cartone completamente brandizzato a tema per l'occasione.

NieR Replicant, la pizza dedicata a Emil.

Tutti gli appassionati dell'affascinante serie best seller post-apocalittica, che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, non possono lasciarsi scappare l'occasione di ordinare una Pizza NieR ver. Emil, in quanto l'iniziativa è valida solo per la settimana del lancio del gioco ed i cartoni personalizzati saranno prodotti in tiratura limitata, fino ad esaurimento scorte.

Se sei curioso di scoprire che gusti e che faccia avrà la pizza di NieR Replicant ver.1.22474487139..., non potrai fare altro che assaggiarla, poiché gli ingredienti sono tutti segretissimi, rispettivamente 122474487139!

La pizza speciale e unica nel suo genere sarà un omaggio al Giappone e all'iconico Emil, uno dei protagonisti del gioco, reso celebre in tutto il mondo dal suo creatore Yoko Taro, che indossa la maschera del personaggio durante tutte le apparizioni pubbliche.

NieR Replicant, la pizza dedicata a Emil.

Tutte queste attività sono state gestite in collaborazione con Garage Pizza, una realtà affermata nel mondo della critica gastronomica riservata alla pietanza più apprezzata al mondo, cha consiglia e guida i più golosi, ma allo stesso tempo esigenti, in fatto di pizza, nella scelta dei migliori locali dove gustarla.