Spiritfarer: vendite a quota 500.000 copie, disponibile il DLC gratuito di Lily

Spiritfarer ha totalizzato vendite per oltre 500.000 copie, e il team di sviluppo ha pensato bene di celebrare l'evento pubblicando un nuovo DLC gratuito con la storia di Lily.

Il pacchetto rientra nel piano che prevede nuovi contenuti di Spiritfarer per tutto il 2021, primo di tre contenuti scaricabili con protagonista Lily lo Spirito Farfalla.

"Come sempre, gli aggiornamenti che porteremo in Spiritfarer quest'anno sono dedicati ai fan, le persone che ci hanno aiutato a renderlo il gioco di maggior successo di sempre per questo studio", ha dichiarato il creative director Nicolas Guerin.

"Volevamo mantenere l'update di Lily di dimensioni contenute, così da venire incontro ai feedback più comuni che riceviamo dagli utenti fin dal lancio: la gente vuole sapere qualcosa di più su Stella e sulla sua missione."

"Si tratta del fulcro emozionale del gioco, dunque ci tenevamo a renderlo al meglio. Lily offre uno sguardo dolce e personale su chi è davvero Stella, e speriamo che i giocatori apprezzino questo aggiornamento."