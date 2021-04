Xbox Game Pass: 5 giochi in arrivo a fine aprile 2021

Xbox Game Pass non ha freni e continua ad ampliarsi proponendo nuovi giochi. Oggi, 20 aprile 2021, Microsoft ha svelato al mondo i nuovi titoli in arrivo entro la fine del mese su Xbox, PC e Cloud. Ecco i dettagli.

Prima di tutto, Microsoft ci ricorda che a partire da oggi è disponibile MLB The Show 2021, titolo prodotto da Sony San Diego. Si tratta di un simulatore sportivo di baseball, per la prima volta disponibile anche su console Xbox. MLB The Show 2021 è giocabile su console e su cloud tramite Xbox Game Pass.

Per quanto riguarda i giochi nuovi in arrivo, si tratta di:



Phogs! - PC dal 22 aprile

Second Extinction (Game Preview) - Cloud, PC e console dal 28 aprile

Destroy All Humans! - Cloud, PC e console dal 29 aprile

Fable III - Cloud dal 30 aprile

Fable Anniversary - Cloud dal 30 aprile

Inoltre, Microsoft ci svela che da questo momento i giocatori di Xbox Game Pass Ultimate possono sfruttare i comandi touch per la versione cloud di altri sei giochi:



Banjo-Kazooie

Battle Chasers: Nightwar

Killer Queen Black

Overcooked! 2

Wreckfest

Double Dragon Neon

Infine, ci vengono indicati i giochi che lasceranno Xbox Game Pass Ultimate a partire dal 30 aprile 2021:



Endless Legend (PC)

For the King (Cloud, Console e PC)

Fractured Minds (Cloud e Console)

Levelhead (Cloud, Console e PC)

Moving Out (Cloud, Console e PC)

Thumper (PC)

Rimanendo in tema, vi segnaliamo che su PS4 altri giochi gratis di Play at Home sono in arrivo.