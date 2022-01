Hitman 3: su Steam l'importazione delle mappe di Hitman 1 e 2 senza account IO Interactive

Stando alla FAQ ufficiali dello sviluppatore, la versione Steam di Hitman 3 non richiederà un account di IO Interactive per importare le mappe di Hitman 1 e 2. Naturalmente si dovrà possedere i giochi su Steam. Nel caso, l'importazione sarà praticamente automatica, ossia Hitman 3 troverà gli altri due e prenderà le mappe.

Brutte notizie invece per chi vorrebbe trasferire i suoi progressi da Epic Games Store a Steam, perché non sarà possibile farlo, così come non sarà possibile importare le mappe dai capitoli posseduti sullo store di Epic Games.

Si tratta di una situazione abbastanza scontata, ma evidentemente IO Interactive ha voluto specificarla per evitare equivoci e per limitare le richieste, anche se immaginiamo che qualcuno ci proverà lo stesso.

Hitman 3 è l'ultimo capitolo della più recente trilogia di Hitman, una serie di grande successo di IO Interactive, con ormai molti anni sulle spalle. Il progetto si è segnalato sin da subito per la versatilità con cui sono stati gestiti i suoi contenuti e per il supporto fornito dal team di sviluppo, che ha recentemente annunciato l'arrivo di Hitman Trilogy, una raccolta che comprende tutti gli episodi del gioco, già riuniti per l'occasione.