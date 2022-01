The Wolf Among Us 2 non è stato cancellato, conferma il CEO di Telltale

The Wolf Among Us 2 è vivo e vegeto, ossia lo sviluppo non è stato cancellato. A dirlo è stato Jamie Ottilie, il CEO di Telltale Games in un'intervista rilasciata a Game Informer, in cui ha fornito anche alcuni dettagli sul gioco, mostrando due personaggi.

Bigby Wolf e Snow White in The Wolf among Us 2

Stando a Ottilie, lo sviluppo del nuovo The Wolf Among Us 2 è iniziato partendo dal lavoro già fatto su una precedente versione del gioco, ossia condivide la "visione originale" del progetto. Parte di questo lavoro riguarda la storia, che inizia sei mesi dopo la conclusione del primo capitolo. Quindi la continuità sarà totale.

Molti sono preoccupati per lo stato dei lavori di The Wolf Among Us 2 perché è dall'annuncio, avvenuto ai The Game Awards 2019, che non se ne sa più nulla. Non si conosce ancora nemmeno l'anno di uscita. L'unica certezza è che è sviluppato utilizzando l'Unreal Engine e non il motore proprietario di Telltale, con cui furono realizzati i suoi giochi precedenti.

Ottilie ha parlato anche di The Expanse, il nuovo gioco di Telltale annunciato ai The Game Awards 2021. In realtà non ha fornito moltissime informazioni, a parte dire che è sviluppato insieme a Deck Nine Games e che sarà un prequel della serie di Amazon Prime Video. Il giocatore vestirà il ruolo di Drummer, un Belter che lavora sulla nave Artemis. Anche The Expanse non ha una data d'uscita.