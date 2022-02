Hideo Kojima ha lanciato il suo podcast: Radioverse

Hideo Kojima, il padre della serie Metal Gear, nonché del più recente Death Stranding, ha lanciato un podcast su Amazon Audible, chiamato Hideo Kojima's Radioverse. Gli argomenti che tratterà saranno essenzialmente videogiochi e cinema, cioè i suoi preferiti.

Radioverse, la cover del podcast di Hideo Kojima

Purtroppo c'è anche una cattiva notizia: il podcast sarà in giapponese e solo per il Giappone. Quindi se non si conosce la lingua, sarà difficile capire cosa diranno Kojima e i suoi ospiti.

Stando alla descrizione del podcast, in ogni puntata ci saranno diversi ospiti che parleranno di argomenti importanti relativi ai videogiochi e ai film. Per l'episodio di debutto, Kojima avrà come ospiti alcuni membri del canale YouTube 2BRO, che ha un seguito notevole in Giappone (conta circa 3 milioni di seguaci).

Chissà se il buon Hideo sfrutterà questa nuova iniziativa per parlare anche dei suoi progetti videoludici in corso d'opera o, quantomeno, per accennarli. Difficile dirlo, ma è chiaro che i fan staranno lì a studiare parola per parola ciò che dirà, alla ricerca di significati reconditi e indicazioni sull'esistenza.

Intanto che aspettiamo di saperne di più del podcast e dei nuovi giochi di Kojima Productions, ricordiamo che è stato appena annunciato l'arrivo della Director's Cut di Death Stranding anche su PC, dopo aver graziato i possessori di PS5.