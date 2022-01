Final Fantasy 7 Remake: Red XIII è giocabile con questa mod PC, ma con dei limiti

Final Fantasy 7 Remake permette di giocare con vari personaggi, ma non con Red XIII, il canide parlante che i protagonisti incontrano alla fine del gioco. Ora, però, una mod permette di controllare Red XIII, anche se con alcuni limiti.

Il creatore della mod, disponibile su Nexus Mod a questo indirizzo, spiega che questa mod rende controllabile Red XIII nel Capitolo 17. Il personaggio riceverà i punti esperienza e salirà di livello con il resto della squadra.

Ci sono però vari problemi. Prima di tutto, il suo ritratto viene sostituito da quello di altri personaggi, a seconda del menù. Non è inoltre possibile cambiare le sue Materia e il suo equipaggiamento: è possibile farlo solo con un editor di salvataggi. Inoltre, Red XIII ha punti vita infiniti e non può caricare l'ATB: di conseguenza non può usare abilità, magie od oggetti. Se però ci si sposta su altri personaggi del team, Red XIII in automatico userà abilità e la magia di cura. Anche fuori dalla battaglia non puoi usare oggetti o magie su di lui.

Red XIII di Final Fantasy 7 Remake

C'è inoltre un segmento di Final Fantasy 7 Remake durante il quale Red XIII viene separato dal gruppo. Ciononostante, sarà possibile continuare a usarlo nella squadra, senza causare danni al gioco. Infine, è possibile forzare la presenza del personaggio nel party anche in altri capitoli tramite il selettore di capitoli e l'uso di un editor di salvataggi. In tal caso, Red XIII sarà a livello 35 a difficoltà facile o normale, oppure livello 50 in modalità Difficile. I punti esperienza non vengono però cancellati e quindi il personaggio, sconfitto un singolo nemico, salirà o scenderà di livello a seconda della quantità di punti esperienza in suo possesso.

In sostanza, la mod serve per poter provare a combattere con Red XIII all'interno di Final Fantasy 7 Remake e vedere come funzionano i suoi attacchi base, pad alla mano, ma non molto di più.

Infine, se siete in cerca di mod, ecco il nostro articolo nel quale vi suggeriamo le migliori mod di Final Fantasy 7 Remake su PC.