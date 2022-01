Alanah Pearce e altri YouTuber trasformati in NFT da cripto ladri, anche in versione porno

Alcuni famosi youtuber del mondo dei videogiochi si sono ritrovati con delle loro immagini messe in vendita come NFT su OpenSea, ovviamente senza alcuna autorizzazione. Tra questi Alanah Pearce, Stephanie Sterling e Jim Caddick. Naturalmente gli interessati sono subito intervenuti, chi minacciando querela, come la Pearce, e chi affermando che questa storia è solo l'ennesima dimostrazione del marcio che c'è dietro al business degli NFT, come la Sterling.

A realizzare questi furti d'immagine, perché tali sono, è stato l'utente StakeTheWeb, che sembra essersi specializzato nel prendere le fattezze di influencer e altri personaggi famosi, per realizzare NFT con cui guadagnare soldi.

Alanah Pearce ha commentato: "Ho ricevuto la prevedibilissima notizia che qualcuno ha preso una mia immagine, che IO possiedo, aggiungendoci un logo registrato di un sito porno e vendendola per soldi come NFT. Naturalmente non ha chiesto il mio permesso. Non vedo l'ora che inizi la causa."

Jim Caddick ha reagito altrettanto male, attaccando il business degli NFT nel suo complesso: "Almeno, ALMENO se rubi la mia merda e provi a rivenderla, facci una maglietta. Una tazza. Un orologio. Qualcosa di concreto. Che si possa usare. Pagare per l'immagine di un profilo per una collezione che potresti tranquillamente fare in un foto album su Facebook è patetico a un livello mai raggiunto."

Come dargli torto? A rincarare la dose ci ha pensato anche Stephanie Sterling, da tempo impegnata sul suo canale contro gli NFT: "Francamente non sono sorpresa che qualche sanguisuga a piede libero abbia trasformato il mio canale in un NFT. Per quanto sia disgustoso, lo giustifico: non ho dato il mio consenso, non l'ho mai voluto e dimostra tutto ciò che ho detto su quanta mancanza di rispetto e sfruttamento ci sia in questo mercato."

Al momento di scrivere questa notizia, OpenSea ha rimosso l'NFT di Alanah Pearce, mentre quelli di Sterling e di Caddick sono ancora in vendita, così come quelli di altri personaggi famosi, molti dei quali potrebbero non sapere dello sfruttamento in corso della loro immagine.