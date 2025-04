L'attrice di Naoe in Assassin's Creed Shadows dice che le fa male vedere gli elementi non autentici del gioco

Non si trattava di una richiesta del gioco e non era un contenuto video approvato da Ubisoft, ma nondimeno si trattava di un atto terribile per la cultura giapponese . Ubisoft ha infatti poi deciso di proporre un aggiornamento che rendesse impossibile distruggere i santuari.

Assassin's Creed Shadows non ha avuto vita semplice. Nel corso dei mesi prima della pubblicazione, il videogioco di Ubisoft è stato attaccato per tanti motivi. Tra gli svariati vi è un video che mostrava un giocatore mentre - interpretando il protagonista maschile Yasuke - distruggeva l'interno di un piccolo santuario.

Le parole dell'attrice di Naoe di Assassin's Creed Shadows

Le informazioni vengono da una breve intervista tra l'attrice di Naoe - Masumi Tsunoda - e la testata Insider Gaming, condotta ai BAFTA Games Awards.

Tsunoda afferma che per lei, "in qualità di interprete Naoe e di giapponese, sono soddisfatta del mio lavoro, di ciò che sono riuscita a rappresentare". Tuttavia, osserva: "In qualità di giapponesi siamo cresciuti con i santuari, gli specchi sacri e tutto il resto, e nei videogiochi ho visto che possono essere distrutti. Queste cose non accadono nella realtà. Guardare tutto questo mi fa un po' male al cuore".

Continua: "Nei giochi si possono fare alcune cose che in Giappone non si possono mai, mai, mai fare, e questo mi fa male. Non è autentico poter fare una cosa del genere". Anche l'attrice quindi non ha apprezzato alcuni atti che culturalmente sono totalmente inappropriati.

Vi segnaliamo infine che Assassin's Creed Shadows pare non essere l'unico gioco della serie in arrivo nel 2025: ci sarebbe Invictus.