Dune: Awakening con DLSS 4 ottiene 200 FPS in più, come dimostra questo video

Ovviamente un grande aiuto sarà anche dato dalle tecnologie di upscaling e se giocate con la più recente generazione di NVIDIA potrete sfruttare DLSS 4 , che sarà supportato sin dal lancio. Quanto migliorano però le prestazioni in Dune: Awakening?

Sarà possibile creare basi, sopravvivere ai vermi, al caldo, scontrarsi con le altri fazioni e giocare con tanti altri giocatori. O per meglio potete farlo se il vostro computer è in grado di gestire al meglio l'opera. I requisiti consigliati richiedono infatti 16 GB di RAM, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 GB) o una AMD Radeon 6700XT (12 GB) e un processore Intel Core i7-10700K oppure un AMD Ryzen 5 2600X.

Dune: Awakening sarà disponibile il 10 giugno 2025 e i videogiocatori non vedono l'ora di lanciarsi nelle due di Arrakis in questa versione alternativa del mondo di Frank P. Herbert.

Il video di Dune Awakening con DLSS 4

NVIDIA ha condiviso tramite il proprio canale YouTube NVIDIA GeForce un video nel quale viene mostrato Dune: Awakening in 4K con e senza DLSS4 .

Il risultato, che potete vedere poco sotto, mette in chiaro che le prestazioni migliorano in modo veramente sensibile. Parliamo infatti di oltre 300 FPS in alcune situazioni durante le quali il videogioco supera di poco i 100 FPS senza l'uso della tecnologia di NVIDIA.

Nel breve filmato qui sotto potete vedere un rapido confronto di vari frammenti di Dune: Awakening. Ovviamente c'è sempre un certo livello di variabilità con le situazioni più concitate che calano intorno ai 200-250 FPS, ma si tratta comunque di risultati notevoli.

Il video è stato registrato usando una GeForce RTX 5090 con impostazione grafica 4K Max con DLSS 4 Multi Frame Generation 4X Mode.

Vi lasciamo infine alle nostre impressioni sulla beta di Dune: Awakening.