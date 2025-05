Storror Parkour Pro in Accesso Anticipato è una simulazione di parkour per i veri fan

Per poter parlare di Storror Parkour Pro, il videogioco in accesso anticipato per PC di Hole in the Sleeve Game Studios, è necessario prima avere almeno una minima idea di cosa sia Storror. In breve, è un gruppo di atleti di parkour del Regno Unito, che negli anni hanno guadagnato sempre più trazione tramite YouTube (10,7 milioni di iscritti), realizzando documentari e apparendo anche nel film di Netflix 6 Undergrounds. Ora, Storror si è espanso anche nel mercato videoludico con un videogioco. Lo abbiamo provato e possiamo dirvi cosa ne pensiamo.

Storror Parkour Pro è un gioco sul parkour, sorpresa!

Storror Parkour Pro è esattamente quel che sembra: un gioco dedicato completamente al parkour e, essendo collegato a un team di atleti esperti, avrete forse già intuito che il suo chiaro obiettivo è di essere il più realistico possibile.

Questo non è un titolo alla Mirror's Edge nel quale il parkour è uno strumento di gameplay in una sorta di platform d'azione in prima persona. No, Storror Parkour Pro è totalmente focalizzato sul trasmettere l'essenza di questo sport. Qual è tale essenza? La complessità. Fare parkour è ovviamente molto più che un paio di salti pericolosi. Sia chiaro, ci sono anche quelli, ma prima dovete anche solo capire come usare i controlli per fare un salto normale e qualche altra mossa base.

Storror Parkour Pro mira infatti a dare a ogni categoria di mosse un proprio spazio, assegnandogli tasti (o combinazioni) dedicati. Se volete saltare dovete decidere se fare un salto in corsa, ma se serve un movimento preciso è meglio fare un balzo a piedi uniti, magari con atterraggio preciso per fermarsi sul posto (ad esempio per non cadere da un edificio) oppure al contrario fare una rotolata per mantenere il ritmo. E se si vuole fare piccoli salti tra delle travi? Un altra combinazione di tasti ancora.

Il salto però non serve per "saltare oltre" un ostacolo basso, perché in tal caso si deve fare un volteggio, con relativa combinazione. Se l'oggetto è però un po' troppo alto, non si può volteggiare, ci si deve arrampicare e non lo si fa saltando verso l'appiglio, ma con un tasto dedicato. E se ci si lancia sul bordo di una superficie e appendersi? C'è una combinazione di altri tasti.

In Storror Parkour Pro si salta, ma è solo l'inizio

Non crediamo serva essere ancora più precisi, visto che il messaggio è chiaro. Ci sono tante azioni diverse e vanno imparare pian piano. Storror Parkour Pro dispone di un tutorial, ma è ancora abbastanza superficiale visto che ci butta addosso in sequenza una serie di lezioni ad alto ritmo. Per ora l'accesso anticipato ha come punto debole il dare per scontato che abbiate già una infarinatura di parkour, che ricordiate un po' di termini tecnici (in inglese) e che abbiate la pazienza di apprendere tutte le possibilità offerte.

È il classico gioco con una curva di difficoltà elevata sin dal primo istante, che non è certamente dedicato agli appassionanti causal che vogliono fare un paio di salti ogni tanto.