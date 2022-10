MSI SPATIUM M480 Play: la recensione dell'SSD PCIe 4.0 realizzato per PS5

Caratteristiche hardware

Questo è l'MSI SPATIUM M480 Play

Come suggerisce il nome, MSI SPATIUM M480 Play è un SSD progettato per l'uso su PS5 e promette velocità massime fino a 7.000 MB/s per la lettura sequenziale e fino a 6.800 MB/s per la scrittura sequenziale nella versione da 2 TB oggetto di questa recensione. Le stesse del modello da 4 TB. L'unità da 500 GB si ferma a 2850 MB/s in scrittura sequenziale e 6500 MB/s in lettura sequenziale; il modello da 1 TB dichiara 5500 MB/s in scrittura sequenziale e fino 7.000 MB/s in scrittura sequenziale. Una differenza prestazionale importante in scrittura, ma non abbiamo un riscontro diretto sui prezzi dei modelli da 500 GB e 4 TB. Al momento troviamo in commercio solo il modello da 1 TB a 209,99 € e quello da 2 TB a 329,99 €.

Il controller è il solito, ottimo Phison E18-PS5018 che, abbinato a memorie NAND 3D TLC, garantisce affidabilità e prestazioni. La cache DRAM è variabile in base alla capacità del drive: 512 MB nel modello da 500 GB, 1 GB in quello da 1 TB e 2 GB in quelli da 2 e 4 TB. La longevità si attesta su ben 1400 TB scritti sull'unità da 2 TB; un valore che si dimezza nel modello da 1 TB e scende a 350 TB in quello da 500 GB, mentre sale a 3000 TB su quello da 4 TB. Tutto questo si traduce in molti anni di servizio abbinati ai 5 anni di garanzia offerti da MSI. L'SSD supporta anche una gamma completa di funzioni di correzione degli errori di dati, tra cui LPDC ECC e E2E Data Protection, e la crittografia AE256.

Tutti i modelli disponibili condividono lo stesso dissipatore a basso profilo perfettamente compatibile con PS5.

Scheda tecnica MSI SPATIUM M480 PLAY 2 TB