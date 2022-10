Peaky Blinders: video fan-made mostra un gioco in Unreal Engine 5 in stile Mafia

Il team di TeaserPlay, canale YouTube, ha realizzato un nuovo video dedicato a un gioco immaginario, questa volta ispirato a Peaky Blinders. Come sempre, quanto mostrato è creato in Unreal Engine 5. Potete vedere qui sopra quanto creato in stile Mafia.

Come detto, il video si ispira alla serie TV Peaky Blinders. La serie TV racconta la storia di una famiglia del 1919 nella Birmingham del primo dopoguerra. Nel quartiere di Small Heath, Thomas Shelby è il capo della gang dei Peaky Blinders. In Italia è disponibile su Netflix.

Per questa demo, vengono utilizzati il ray-tracing, riflessi screen space, la geometria di Nanite - una delle tecnologie di Epic Games -, il sistema di illuminazione Lumen e la tecnologia MetaHuman per la creazione de volti dei Peaky Blinders.

Precisiamo che quanto mostrato non è un vero e proprio gioco. Anche se fan-made, non vi è alcuna intenzione di pubblicarlo e non si tratta di un prodotto interagibile, ma solo di una demo tecnica a tema con Peaky Blinders.

Ricordiamo poi che sono stati pubblicati due giochi a tema Peaky Blinders: l'avventura puzle Mastermind e un gioco VR, in arrivo, noto come The King's Ransom in uscita nel 2022.