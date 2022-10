Phasmophobia: admin del Discord ufficiale accusato di essere un "maniaco sessuale" e cacciato

Kinetic Games - il team indie creatore di Phasmophobia - è stato accusato di "ospitare un maniaco sessuale" sul suo server ufficiale Discord. Dopo le segnalazioni di alcuni utenti, il team ha deciso di cacciare la persona incriminata.

In una serie di messaggi condivisi su Twitter, l'utente Dandy@6.2 - che affermava di parlare per un'amica - ha mostrato una serie di messaggi incriminanti che indicavano che, nonostante la segnalazione, il presunto "maniaco sessuale" noto come Charcoal Salamander non era ancora stato privato del suo ruolo di "amministratore" sul server.

Il thread su Twitter, iniziato il 28 settembre, includeva anche una corrispondenza con l'artista principale di Phasmophobia, cjdxn, che sembrava riluttante a prendere provvedimenti senza ulteriori prove. Le accuse contro l'amministratore Charcoal Salamander includono la condivisione di foto di nudo di altri utenti nel canale Discord e battute razziste.

Alla fine, però, Charcoal Salamander è stato privato del suo ruolo di amministratore e bandito dal server. cjdxn, a nome del team, ha scritto su Twitter: "Recentemente abbiamo ricevuto notizie su uno dei nostri admin di Discord riguardo alla condivisione di immagini sensibili e commenti razzisti. Dopo aver valutato le prove, abbiamo rimosso completamente l'amministratore dal team di Discord e non potrà riprendere la posizione".

"Tuttavia, alcune delle mie parole sono state scelte male e in fretta. Vorrei quindi scusarmi. Come si vede nei messaggi condivisi, dico esplicitamente che "non sono d'accordo" con questi atti, e non giustifico il razzismo o la condivisione di immagini di alcun tipo. Non ho mai sostenuto, né sosterrò, la condivisione di immagini private e mi dispiace davvero che ciò che ho detto possa essere stato interpretato in modo diverso."

"Tuttavia, alcune parti dei miei messaggi riguardanti la questione sono state estrapolate dal contesto e dipingono un quadro leggermente distorto di ciò che stavo cercando di esprimere. Il mio commento 'sembrano solo due amici che si messaggiano' non riguardava affatto la condivisione di immagini private, ma era invece una risposta alla loro conversazione prima dell'offerta di condividere l'immagine".

"Ora capisco come questo possa essere facilmente mal interpretato e, ancora una volta, la mia scelta di parole avrebbe dovuto essere più delicata con un argomento così delicato. Non permetterò che una situazione del genere si ripeta in futuro e mi scuso con tutto il cuore per il ruolo che ho avuto in questa situazione".

Pare quindi che ora la situazione sia stata gestita dal team. Speriamo che le persone colpite dal comportamento dell'admin possano essere più tranquille ora che l'accusato è stato allontanato dal team.