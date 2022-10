Squad 51 vs. the Flying Saucers, la recensione di uno shoot 'em up ispirato agli sci-fi anni '50

Non perdiamo però altro tempo e lanciamoci nella recensione di Squad 51 vs. the Flying Saucers .

È questo il caso di Squad 51 vs. the Flying Saucers, uno shoot 'em up a scorrimento in bianco e nero creato da Loomiarts e ispirato ai film sci-fi degli anni '50, impreziosito anche da sequenze live-action. Disponibile ora su PC e in arrivo "presto" su Xbox, PlayStation e Switch.

Non smetteremo mai di ripeterlo, ma il mondo dei videogiochi non potrebbe mai fare a meno degli indie, o perlomeno di quei progetti minori (per budget e dimensioni, non importanza) che hanno il coraggio di provare soluzioni alternative o riportare al centro della scena generi che non sono più di moda.

Dischi volanti

Squad 51 vs. the Flying Saucers è in parte FMV

Squad 51 vs. the Flying Saucers è un vero film sci-fi degli anni '50. Non dovete pensare che ne riprenda solo il tema per le sue fasi di gameplay e che applichi una patina bianco e nero per renderlo "rétro". No, questo shoot 'em up a scorrimento propone sin dalla partenza una serie di filmati live-action che raccontano la storia tra una missione e l'altra.

Si tratta di una decina di minuti di filmati in totale per un gioco che propone poche ore di gameplay, ma è più che sufficienti per entrare veramente nel mood. La trama vede degli alieni arrivare sulla Terra, non con la volontà di partire subito all'attacco ma di instaurare rapporti commerciali.

Non fatevi ingannare però, in Squad 51 vs. the Flying Saucers gli alieni sono sempre cattivi e dietro la loro facciata gentile si cela grande crudeltà. Nelle fabbriche che andranno a creare, gli umani sono trattati come schiavi e ben presto si capirà che gli extraterrestri vogliono dominare il nostro pianeta.

A mettergli i bastoni tra le ruote saremo noi, con la nostra Squad 51. Nell'arco di 11 missioni andremo a distruggere postazioni e flotte di primaria importanza per gli alieni, fino a quando non arriveremo dal loro capo e li faremo fuggire a gambe levate.

Uno scontro di Squad 51 vs. the Flying Saucers

Aspettatevi una trama molto semplice e filmati volutamente raffazzonati, provenienti da un'epoca dove gli effetti speciali non esistevano ancora. Le navicelle saranno appese a un filo, gli edifici saranno modellini di cartapesta e i costumi degli alieni saranno meno dettagliati di una maschera di carnevale. Tutto è perfettamente in linea con le fonti di ispirazione, per un risultato finale di qualità.

L'unico peccato è che una buona parte dei dialoghi sono presentati durante le fasi di gioco: sono doppiati in portoghese (lingua originale) e in inglese, ma anche per chi comprende la lingua d'Albione non sarà semplicissimo star dietro a quanto detto. I sottotitoli (in italiano, perlomeno) distraggono dal gioco e non è possibile leggerli senza venire distrutti e il caos sonoro delle battaglie rende difficile concentrarsi solo con l'udito sui discorsi. Si finisce quindi per ignorare i dialoghi e perdersi un po' di contestualizzazione delle missioni.