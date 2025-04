Yennefer tornerà in The Witcher 4? Neppure la sua doppiatrice sa dirlo con certezza

A questo proposito, Eurogamer.net ha chiesto a Denise Gough , la doppiatrice di Yennefer of Vengerberg , se l'affascinante maga apparirà o meno in The Witcher 4. Tuttavia a quanto pare neanche lei ha alcuna certezza in merito , per quanto non è da escludere che semplicemente non ne possa parlare apertamente.

The Witcher 4 è entrato lo scorso anno nel pieno della produzione con oltre 400 dipendenti di CD Projekt RED attualmente al lavoro sul nuovo capitolo della serie realizzato in Unreal Engine 5. Al momento sappiamo ancora pochissimo sul gioco, ad esempio quali personaggi dei precenti giochi e/o dei romanzi appariranno?

La doppiatrice di Yennefer non sa nulla dei lavori su The Witcher 4

"Non so niente di tutto questo", ha dichiarato la Gough a Eurogamer.net alla domanda sui lavori su The Witcher 4.

Nella stessa intervista, la Gough, che ora veste i panni di Dedra Meero in Star Wars Andor, ha poi aggiunto che non sapeva cosa aspettarsi quando ha registrato per The Witcher 3 anni fa.

"Non sapevo cosa stavo facendo. Non avevo mai fatto un videogioco prima. E poi un sacco di persone, di solito uomini, venivano da me nei reparti audio dei set cinematografici e mi dicevano 'sei tu Yennefer?'. E io dicevo: "Chi è Yennefer?"".

Come detto in apertura, ci sono molti aspetti di The Witcher 4 che al momento non conosciamo ancora. Uno di questi è la sua data di uscita, per quanto CD Projet RED ha suggerito che il gioco non arriverà nei negozi prima del 2027.