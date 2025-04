CMF by Nothing presenta Phone 2 Pro, Buds 2, Buds 2 Plus e Buds 2a

Nel corso delle ultime ore, CMF by Nothing ha presentato in via ufficiale la sua nuova linea di prodotti, che comprende rispettivamente CMF Phone 2 Pro assieme agli auricolari CMF Buds 2 , Buds 2 Plus e Buds 2a : scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

Passiamo al comparto fotocamere, dove troviamo un sensore principale da 50 megapixel, un teleobiettivo con zoom digitale fino a 20x, un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e infine un sensore frontale da 16. megapixel. Il nuovo CMF Phone 2 Pro sarà disponibile a partire dal 6 maggio in 4 distinte colorazioni, rispettivamente Bianco , Nero , Arancione e Verde Chiaro , con due configurazioni possibili: partiamo in questo caso dai 259 euro per la configurazione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che aumentano a 289 euro per la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Se siete interessati ad acquistarlo è disponibile su Amazon con le cuffie CMF Buds 2 in omaggio cliccando su questo indirizzo , o in alternativa facendo un click sul box immediatamente sottostante.

Partiamo prima di tutto da CMF Phone 2 Pro , che offre specifiche piuttosto interessanti per il suo segmento. Il nuovo modello di casa CMF offre infatti uno spessore di 7,8 millimetri per un peso di 185 grammi. Al suo interno troviamo il chip MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G con processo produttivo a 4 nanometri, che grazie ai suoi 8 core e una frequenza massima di 2,5 GHz è in grado di assicurare un buon livello di prestazioni per le più disparate attività quotidiane. Tutto è alimentato da una batteria da 5000 mAh di capacità, in grado di garantire fino ad un'ora extra di autonomia rispetto al modello precedente.

La nuova proposta di auricolari di CMF by Nothing

Passiamo poi alle nuove proposte di CMF by Nothing per quanto riguarda gli auricolari, che comprendono al suo interno 3 modelli per soddisfare ogni tipologia di esigenza. Si parte da CMF Buds 2, al prezzo di 49,95 euro, che offrono la cancellazione del rumore ibrida da 48 dB, oltre l'audio spaziale, permettendo così di avere un suono più nitido cristallino. Passiamo poi a CMF Buds 2 Plus, al costo di 59,95 euro, auricolari pensati per gli utenti più esigenti, che garantiscono la certificazione Hi-Res LDAC e un'equalizzazione completa.

CMF Buds 2a

Ultimi ma non per importanza, terminiamo infine con CMF Buds 2a, che al costo di 39 euro rappresentano la soluzione entry-level della nuova lineup, con cancellazione del rumore da 42dB e driver in biofibra da 12,4 millimetri, in grado di assicurare bassi profondi per la musica di ogni giorno.