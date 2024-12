Fatal Fury: City of the Wolves presenta Gato con un nuovo trailer

Il nuovo trailer di Fatal Fury: City of the Wolves presenta Gato , l'esperto di arti marziali che ha fatto il proprio debutto nell'universo SNK ai tempi di Garou: Mark of the Wolves, nell'ormai lontano 1999, e che è pronto a tornare per questo nuovo capitolo della serie.

Un nuovo Fatal Fury, finalmente

In arrivo su PC, PlayStation e Xbox il prossimo 24 aprile, Fatal Fury: City of the Wolves punta a rilanciare il primo, storico picchiaduro a incontri di SNK nella stessa maniera in cui la casa giapponese ha donato nuova vita a Samurai Showdown e, naturalmente, a The King of Fighters.

Le premesse, del resto, sono ottime: lo scorso giugno abbiamo provato Fatal Fury: City of the Wolves e siamo rimasti davvero colpiti dalla solidità del suo sistema di combattimento, reso ancora più sfaccettato grazie all'introduzione di alcune importanti novità.

Queste non vanno tuttavia a intaccare il profondo rispetto che City of the Wolves esprime rispetto alla storia del franchise, creando un affascinante mix di vecchio e nuovo che funziona molto bene.