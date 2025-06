Non lo avevamo mai notato, ma ora che ci cade l'occhio dobbiamo ammettere che quella sedia lì nell'angolo è proprio sexy, per non citare poi il letto matrimoniale, con le sue voluttuose e morbide forme... no, fermi, sappiamo cosa state pensando ma giuriamo che non è come sembra: non abbiamo raggiunto un nuovo livello di perversione, ma abbiamo solo giocato a Date Everything!, la visual novel a tema appuntamenti nella quale troverete un centinaio di aspiranti amanti, solo che nessuno di essi è una persona reale.

In uscita per PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X | S il 17 giugno, Date Everything! fa fare un passo in avanti al classico "dating sim" e ci permette di avere tutte le relazioni che desideriamo senza nemmeno uscire dalla nostra casa: dopo esserci slogate la mascella di fronte al più sexy (e furry) dei frigoriferi, siamo pronte a raccontarvi di più nella nostra recensione.