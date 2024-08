Alien: Romulus è collegato a The Last of Us Parte 2 in un modo molto curioso, svela il regista

A un primo impatto potreste pensare che Alien: Romulus e The Last of Us Parte 2 non abbiano alcun tipo di legame. Sono entrambi degli horror, in una certa misura, ma sono opere completamente diverse, sia nel tipo di media che nel tipo di ambientazione e storia.

In realtà, però, ci sono due elementi che legano videogioco e film, anche se uno è un caso. Per poterne parlare, però, è necessario fare spoiler sia su Alien: Romulus che su The Last of Us Parte 2 . Proseguite solo se non temete le anticipazioni o se avete già giocato/visto le due opere.