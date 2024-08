Il contenuto del trailer di Borderlands 4 era stato svelato dal Narrative Director due anni e mezzo fa

Borderlands 4 è stato annunciato durante la Gamescom 2024. In realtà il gioco era un segreto di Pulcinella e già in precedenza il CEO di Gearbox Software - Randy Pitchford - aveva confermato l'esistenza del gioco in modo ufficiale. Volendo andare ancora più indietro, sono anni che l'amministratore delegato tra le righe commenta i nuovi progetti della compagnia e tutti davano per scontato che Borderlands 4 sarebbe stato uno di questi.

In realtà, però, una sorta di teaser (impossibile da comprendere, lo diciamo subito) era stato condiviso da Sam Winkler - Narrative Director di Borderlands 4 - nel 2022.