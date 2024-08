Call of Duty: Black Ops 6 presenta la modalità Zombie con un trailer cinematografico

Activision ha pubblicato un trailer cinematografico per la modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 6 in cui viene presentata la mappa d Liberty Falls, in Virginia, trasformata in seguito all'invasione dei non-morti.

Il protagonista del video si risveglia di soprassalto da un incubo che gli riporta alla mente la moglie e il figlio, prima che si scatenasse l'inferno. A quel punto, però, la situazione precipita rapidamente: sembra che le orde di zombie abbiano ormai raggiunto la città.

Impugnato un fucile a impulsi, l'uomo affronta i morti viventi che hanno ormai fatto irruzione nell'edificio e raggiunge in ascensore un luogo segreto, ma a quanto pare le forze che vi sono state rinchiuse sono ormai pronte a riconquistare la libertà.

Ulteriori dettagli e reazioni relative alla modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 6 li scopriremo in occasione dell'evento Call of Duty NEXT, il prossimo 28 agosto.