PS5 è esaurita in Cina grazie al successo di Black Myth: Wukong e i bagarini se ne approfittano

Inutile dire che il motivo principale di questa impennata delle vendite è dovuta dall'action GDR sopracitato. Del resto parliamo di un gioco prodotto in Cina, ispirato al romanzo Il Viaggio in Occidente e che incarna perfettamente lo stile e la tradizione del paese, nonché accolto positivamente sia dal pubblico che della critica. Insomma, la ricetta perfetta per il successo.

Un successo incredibile da qualsiasi punto di vista

Il sold out di PS5 in Cina non stupisce, anche considerando gli impressionanti numeri di vendita macinati da Black Myth: Wukong in neppure una settimana dall'uscita: parliamo di ben 10 milioni di copie tra PC e PS5 e un altrettanto incredibile picco di 3 milioni di utenti attivi contemporanei tra tutte le piattaforme. Numeri davvero impressionanti per quello che fondamentalmente è il primo gioco AAA di Game Science.

Come abbiamo riportato in precedenza, inoltre, Black Myth: Wukong ha totalizzato 1,7 miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma social cinese Weibo nelle prime 24 ore di lancio. Inoltre, il gioco di GameScience è diventato anche il gioco più visto su Huya, DouYu e Bilibili, raggiungendo un totale di 29 milioni di spettatori su tutte e tre le piattaforme.