"Quando vendevi 50/100 mila unità ricevevi dei premi, ora è la fine della tua carriera" spiega Brian Fargo

Lo sviluppatore veterano Brian Fargo, attualmente a capo di inXile Entertainment e al lavoro su Clockwork Revolution, ha commentato amaramente com'è cambiata l'industria dei videogiochi nel corso degli anni in termini di copie da vendere per avere successo.

Il nostro si è lasciato andare dopo aver riottenuto alcuni cimeli provenienti dall'epoca di Interplay, la compagnia che aveva fondato negli anni 80. Alcuni di questi sono delle targhe commemorative per i giochi di maggior successo pubblicati dalla compagnia. "Finalmente sono riuscito a ricomprare i miei vecchi cimeli di Interplay e sono un vero tesoro", ha spiegato Fargo su X. "Oggi ho parlato con un mio amico dentro Bethesda e a quanto pare questo poster è abbastanza raro. Era per una fiera e per fare un po' di pubblicità nell'area di Washington DC, e non è stato realizzato per i consumatori. Qualcuno lo ha mai visto in giro?"