Nintendo Switch Online ha superato un nuovo traguardo: il numero dei giochi è sempre più grande

Si tratta di una buona aggiunta di una serie amata, ma ha valore anche per un altro motivo: ha fatto raggiungere un nuovo traguardo al catalogo del servizio in abbonamento.

Come vi abbiamo già segnalato, Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo ha recentemente visto l'arrivo di Fire Emblem: The Sacred Stones per Game Boy Advence.

Il numero di giochi di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo

Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo ha raggiunto 300 titoli inclusi nel servizio in versione occidentale.

Precisiamo per massima chiarezza che contiamo solo i giochi validi per l'occidente e senza contare versioni "Extra" di certi videogiochi. In Giappone ci sono ad esempio delle esclusive e non le stiamo conteggiando. Inoltre, non sono calcolati i giochi GameCube che arriveranno più avanti.

Sono quindi 300 "veri" giochi a cui potete accedere. È un numero non da poco, visto che Nintendo preferisce creare una libreria curata. Inoltre, a tutto questo si aggiungono anche giochi moderni (anch'essi non conteggiati per questo nuovo traguardo) come F-Zero 99, Tetris 99 e i contenuti aggiuntivi di giochi come Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing e Splatoon 2.

Non dimentichiamo poi Nintendo Switch Online proporrà diverse novità con l'arrivo di Nintendo Switch 2, facciamo un riepilogo.