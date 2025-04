Amazon prepara il lancio di Vega OS, il suo nuovo sistema operativo per TV

Le prime apparizioni di Vega: Echo Show e Hub già lo usano

Sebbene Vega sia ancora inedito nel settore TV, Amazon lo ha già introdotto su tre dispositivi smart: Echo Show 5, Echo Hub e Echo Spot, tutti dotati di interfacce ottimizzate per l'interazione vocale e tattile. Questi dispositivi utilizzano Vega per offrire un'esperienza fluida e integrata all'interno dell'ecosistema Alexa, segno che il sistema operativo è ormai maturo per applicazioni più complesse come la gestione di contenuti televisivi e streaming.

Echo Hub con Vega OS

Amazon aveva inizialmente pianificato il lancio di un Vega Streaming Stick già alla fine del 2024, ma il debutto è stato rimandato. Questo, unito all'annuncio recente dell'aggiornamento dell'attuale Fire TV OS basato su Android per i televisori del 2025, aveva fatto pensare a un possibile abbandono di Vega. Tuttavia, i leak degli ultimi mesi raccontano una storia ben diversa: l'azienda starebbe accelerando lo sviluppo e corteggiando attivamente i principali publisher per portarli sulla nuova piattaforma, segno evidente che il sistema operativo è destinato a diventare il cuore pulsante della prossima generazione di dispositivi Amazon.