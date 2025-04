Monster Hunter Wilds è tecnicamente "pay to win" per colpa di alcune emote che diventano utili in battaglia

Monster Hunter Wilds è un gioco a pagamento con tutta una serie di contenuti aggiuntivi puramente estetici, sempre a pagamento. Non è una novità per la serie ed è un modo per il team di guadagnare denaro extra senza dare svantaggi ai giocatori che invece non vogliono spendere soldi in più.

Le mosse "pay to win" di Monster Hunter Wilds

Poco sotto potete vedere un esempio di un gesto che il personaggio di Monster Hunter Wilds può usare per evitare un attacco.

Parliamo precisamente di uno scontro con un Mizutsune. Il mostro può emettere un getto d'acqua orizzontale, che alle volte può essere un po' noioso da evitare. Il giocatore in questione - invece che usare una schivata o un blocco - apre la ruota di selezione rapida e usa la posa.

Il risultato è che il personaggio si raggomitola e salta in aria, rimanendo anche fermo per qualche istante sul posto. In questo modo evita completamente il colpo. Ci sono anche altre emote utili, comprese alcune che abbassano il giocatore così da evitare attacchi sopra il livello del terreno.

Tecnicamente, per quanto costino pochi euro, queste emote sono "pay to win", anche se in questo caso è un po' esagerato usare il termine visto che non è ovviamente l'unico modo per evitare i colpi. Anzi, probabilmente è molto meglio potenziare le schivate e sfruttare quelle. Voi che ne pensate?

