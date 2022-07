Street Fighter 6 includerà animazioni speciali in caso di perfect

Street Fighter 6 includerà animazioni speciali per i personaggi nel caso si ottenga un perfect al termine del round, chiudendolo dunque con una vittoria senza subire alcun danno.

La feature è stata scoperta da un utente che ha pubblicato su Twitter una breve clip con Luke che esulta in maniera inedita proprio dopo aver ottenuto un perfect. Il post è stato poi rilanciato dalla stessa Capcom, che ha così confermato questa peculiarità del gioco.

Dopo il dettaglio delle mosse di Street Fighter 6 più potenti se l'esecuzione è perfetta, l'aggiunta in questione sembrerebbe confermare la volontà degli sviluppatori di premiare i giocatori più abili.

Certo, allo stesso modo ci troviamo di fronte a riferimenti a un mondo social giovanile fatto di balletti e tiktoker, a cui Luke sembra appunto appartenere e che ricalca quanto fatto negli ultimi anni da produzioni come Fortnite.

Peraltro proprio l'animazione di Luke sta sollevando parecchie perplessità per via del design del personaggio, dotato di avambracci in grado di competere con quelli di Braccio di Ferro e che spiccano in particolare quando lo vediamo inquadrato frontalmente.