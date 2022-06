Street Fighter 6: mosse più potenti se l'esecuzione è perfetta, ecco come funziona

Street Fighter 6 consentirà di eseguire mosse più potenti laddove l'esecuzione sia perfetta in termini di tempismo e precisione: lo rivelano alcuni video spuntati sui social, uno dei quali pubblicato direttamente da Capcom.

Come sapete, abbiamo provato Street Fighter 6 al Summer Game Fest e la sensazione è quella di un picchiaduro ancora più solido e tecnico, ma a quanto pare dietro le apparenze si nascondono ulteriori sfaccettature.

In pratica eseguendo in maniera perfetta le mosse sentiremo il personaggio gridare "perfect!" e l'attacco avrà un aspetto differente, come si può vedere nelle due brevi clip riportate qui di seguito.

Parliamo in pratica di just frame, input trasmessi con la precisione di un singolo fotogramma che in questo caso danno vita a una variante, nella fattispecie una versione più potente o più veloce di una mossa.

Per il momento sembra che tale feature riguardi unicamente le meccaniche di tipo charge, ma immaginiamo si estenda all'intero roster di Street Fighter 6. Certo, in questo modo i pro gamer risulteranno ancora più forti...