The House of the Dead: Remake torna con la Limidead Edition su PS4 e Xbox One

The House of the Dead farà il proprio ritorno entro la fine dell'anno su PS4 e Xbox One con la Limidead Edition, un'edizione retail limitata già disponibile su Nintendo Switch.

Accolto con voti non proprio entusiastici, The House of the Dead riporta il grande classico SEGA sulle attuali piattaforme in una veste migliorata sotto il profilo tecnico e arricchita da alcune ottimizzazioni, specie per quanto riguarda i controlli.

The House of the Dead, i contenuti della Limidead Edition

La Limidead Edition di The House of the Dead: Remake includerà:



Il gioco The House of the Dead: Remake.

Un box lenticolare esclusivo.

Due simpatici personaggi zombeggianti.

Tanti adesivi.

"Sparare su una folla di creature zombeggianti come negli anni '90, grazie al remake dell'arcade di culto!", si legge nella sinossi del gioco. "Rinomato biochimico e genetista, il dottor Roy Curien è ossessionato dal progetto che lo accompagna nel corso della sua intera esistenza, ovvero scoprire la natura della vita e della morte."

"Quando finalmente ci riesce, non sarà esattamente un bene per l'umanità. È qui che entra in scena la sua ex collega Sophie Richards, che chiede aiuto ai suoi amici dell'AMS: Thomas Rogan e l'agente G."

"La loro missione è semplice, porre fine al macabro progetto del dottore e salvare tutti i dipendenti del laboratorio. In solitaria o in mutiplayer con un amico, The House of the Dead: Remake consente di spara a orde di non morti e creature da incubo in un sparatutto arcade fantasticamente cruento e spudorato."