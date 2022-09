Sifu annunciato per Nintendo Switch con data di uscita e trailer

In occasione del Nintendo Direct di settembre 2022, Sloclap ha annunciato che Sifu arriverà anche su Nintendo Switch, con data di uscita fissata per l'8 novembre 2022 e i preorder che inizieranno nella giornata odierna. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che potrete visualizzare nel player qui sopra.

Sifu è un action game a base di Kung Fu caratterizzato da un combat system alquanto tecnico e una meccanica legata alle morti piuttosto particolare. Ogni volta che verrete eliminati in un livello, il protagonista invecchierà di alcuni anni, fino al punto da diventare troppo anziano per combattere.

Il gioco è già disponibile su PS5, PS4 e PC dove ha riscosso grande successo da parte di critica e pubblico. Se volete saperne di più ecco la nostra recensione di Sifu.

"Sifu è la storia di un giovane allievo di Kung Fu e del suo percorso in cerca di vendetta, sulle tracce degli assassini della sua famiglia. Solo contro tutti, nessun alleato, soltanto nemici. Per riuscire nella sua impresa e onorare il ricordo della sua famiglia, potrà fare affidamento solo sulla sua padronanza del Kung Fu e su un misterioso ciondolo."

"La caccia ai tuoi nemici ti condurrà negli angoli più nascosti della città, dalle periferie oppresse da gang di criminali agli algidi corridoi dei palazzi aziendali. Hai un solo giorno, e innumerevoli nemici sul tuo cammino. Il tempo sarà il prezzo da pagare per ogni errore commesso."

"Un uso astuto dell'ambiente a tuo vantaggio e un attento posizionamento saranno la chiave per la sopravvivenza. Usa tutto ciò che hai a tua disposizione: oggetti da lancio, armi improvvisate, finestre e ripiani... Le probabilità sono tutte a tuo sfavore, e non ti sarà mostrata alcuna pietà."

"Il Kung Fu si padroneggia attraverso l'esercizio, un percorso per il corpo e per la mente. Impara dai tuoi errori, sblocca abilità esclusive e trova la forza dentro di te per padroneggiare la distruttiva tecnica del Kung Fu Pak Mei."