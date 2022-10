Virtual Arena, il successo di un'iniziativa unica nel suo genere

La Virtual Arena è un appuntamento unico nel suo genere. Si tratta di uno spazio virtuale nel quale ci si incontra per parlare ai videogiocatori non solo del loro hobby preferito, ma anche di entertainment e importanti tematiche sociali e culturali. Lo fa in maniera diversa dal solito, con protagonisti eterogenei, ma in grado di creare un amalgama che funziona non solo in diretta, ma anche fuori. Il risultato è uno show divertente da seguire, ma che non manca di far pensare, due elementi che hanno contribuito al successo dell'iniziativa.

Il format Virtual Arena nasce nel 2020 grazie a ProGaming Italia che, nel corso del tempo, l'ha modellato, curato e ampliato sino alla forma attuale. Lo scopo ultimo dell'iniziativa è quello di raggiungere un pubblico sempre più vasto di appassionati di tutte le età e giovanissimi videogiocatori e con loro di creare una community unica, solida e unita.

Nel 2022 il progetto si sviluppa in tre diverse giornate tematiche, due delle quali già andate in onda con grande successo. La prima, a maggio, ha toccato i temi della parità di genere e dell'eguaglianza; l'edizione di settembre, invece, ha affrontato il tema della scuola e dell'istruzione di qualità. La terza e ultima edizione sarà il prossimo dicembre.

A fare da filo conduttore tra tutte queste tematiche differenti è una squadra di conduttori eterogenea e affiatata composta da Emanuele Gregori, Ckibe, Nennella Esposito e Luigi Ragoni. I quattro host non solo fanno in modo che tutto fili liscio durante la diretta, ma partecipano anche alle sessioni di gioco, ai talk, alle interviste e ai quiz.

Lo studio della Virtual Arena

Nel corso delle edizioni, sono stati numerosissimi i talent che si sono avvicendati nel salotto virtuale della Virtual Arena, portando il loro contributo ai temi trattati. A maggio gli ospiti sono stati Giorgio Vanni, Krisfits, Francesco Fossetti, Sabaku, Roberto "Rob McQuack" Tavecchia, Nello "Hollywood" Nigro, Giulia Costa, Frozen, Kafkanya e Gianluca Iacono.

Alex De Nittis, Dario Moccia, Agnese Innocente, Pierluigi Pardo, Nicola Saviori, Fortuna Imperatore e gli sviluppatori di Soulstice sono stati, invece, i protagonisti dell'edizione Virtual Arena - Back to School.

Come dicevamo, il successo dell'iniziativa è testimoniato anche dai numeri. Si parla di una reach di 5.6 milioni, mentre le impression hanno toccato i 6.3 milioni. Le visualizzazioni su Twitch sono state più di 130.000 con ben 95.000 spettatori unici e 1.722 spettatori contemporanei.

E non è finita, il terzo e ultimo appuntamento del 2022 sarà a dicembre. Lo ospiteremo, come sempre, sulle nostre pagine. Non potete mancare.