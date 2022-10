Doraemon Story of Seasons Friends of the Great Kingdom: trailer della demo PC, Switch e PS5

Bandai Namco ha annunciato tramite un trailer che è disponibile la demo di Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom, gioco per PC, Switch e PS5 in arrivo il 1° novembre 2022. Al momento della scrittura di questa notizia, in Italia l'unica demo disponibile è quella PC (via Steam).

Il sito ufficiale di Bandai Namco dedicato a Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom afferma: "Una demo free-to-play del titolo è stata pubblicata oggi su Nintendo Switch, PlayStation 5 e STEAM! Questa demo permette ai giocatori di sperimentare le gioie della vita su Illuma, dalla coltivazione dei campi alla condivisione di pasti e conversazioni con gli amici sotto lo stesso tetto."

"Utilizzate i gadget segreti di Doraemon, come il ristorante della fattoria e la polvere Gro-Quik, per rendere il lavoro in fattoria efficiente e divertente. In questa demo è disponibile anche la modalità online per due giocatori, quindi raddoppiate il divertimento con amici e familiari."

"Per i giocatori della demo sono disponibili anche contenuti bonus! Gli utenti che hanno giocato alla versione demo potranno ricevere il Set di avvio quando giocheranno alla versione completa. Provate subito la demo!"

I bonus della demo di Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom sono i seguenti: