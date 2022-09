Virtual Arena - Back to School Edition #1, il programma di oggi

Dal 23 al 25 settembre 2022 torna la Virtual Arena, un appuntamento studiato per indagare il rapporto tra gaming e istruzione. Il tema della puntata di oggi, infatti, è il Back-to-school, un evento che per forza di cose ha toccato molti giovani in tutta Italia, ma anche i loro genitori. A partire dalle 15, sul canale Twitch di ProGaming Italia il nostro Emanuele Gregori e Luigi Ragoni di PGI, ospiteranno Ckibe e Nennella.

"La Virtual Arena è un web-event unico, in cui gaming, tematiche sociali ed educational si fondono" commenta Daniela Ghidoli, Chief Marketing Officer di Euronics. "Con la presenza ad appuntamenti così rilevanti e innovativi, Euronics contribuisce a sostenere il mondo del gaming come contesto formativo e culturale, attento a valori come la diversity e la sostenibilità. Con questa sponsorizzazione, la nostra insegna riconferma l'intenzione di promuovere una nuova narrativa della tecnologia e favorire nuove modalità di interazione e dialogo con le new generation".

Per chi non li conoscesse CKibe, è una fumettista, illustratrice e una partner twitch mentre Nennella è drag queen che è diventata una vera e propria icona nel mondo gaming.

Con loro si affronteranno 4 argomenti principali:

Lezioni di competitivo : attraverso il coinvolgimento di pro-player ed esperti del settore, come caster, analyst e coach, verranno svelati tutti i segreti per trasformare la propria passione per il gaming in un vero e proprio lavoro

: attraverso il coinvolgimento di pro-player ed esperti del settore, come caster, analyst e coach, verranno svelati tutti i segreti per trasformare la propria passione per il gaming in un vero e proprio lavoro Psicologia e videogiochi : Quanto allenarsi nel mondo del gaming competitivo può migliorare le proprie skill, sia nel lavoro che nella scuola? Grazie alla presenza di psicologi specializzati nel settore dei videogiochi si avrà la possibilità di indagare il tema del "learning by playing", cercando di capire il ruolo del gaming nell'apprendimento, nello sviluppo di competenze fondamentali e nella risoluzione di problematiche psicosociali

: Quanto allenarsi nel mondo del gaming competitivo può migliorare le proprie skill, sia nel lavoro che nella scuola? Grazie alla presenza di psicologi specializzati nel settore dei videogiochi si avrà la possibilità di indagare il tema del "learning by playing", cercando di capire il ruolo del gaming nell'apprendimento, nello sviluppo di competenze fondamentali e nella risoluzione di problematiche psicosociali Interferenze Piccole Canaglie : giovanissimi content creator racconteranno il rapporto con la scuola, confrontando la loro vita digitale con quella quotidiana

: giovanissimi content creator racconteranno il rapporto con la scuola, confrontando la loro vita digitale con quella quotidiana Generazioni a confronto: coppie di content creator discuteranno il tema della parità di genere all'interno del mondo del gaming competitivo

L'appuntamento è quindi alle 15 sul canale Twitch di ProGaming Italia, che potete trovare comodamente anche in cima a questa notizia o sulle pagine di Multiplayer.it.