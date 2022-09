Offerte Amazon: Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless, con uno sconto segnalato di 73€, ovvero del 47%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo mouse da gaming è 154.99€. Negli ultimi mesi, il prezzo effettivo era di circa 119€, in media. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma è solo di due euro sopra il minimo storico, che risale a nove mesi fa. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless dispone del sensore HERO 25K con l'algoritmo di tracciamento aggiornato che supera i 400 IPS e offre un tracciamento di 25.600 DPI con precisione al pixel. Il mouse pesa solo 80 grammi. I pulsanti laterali rimovibili sinistro e destro lo rendono un mouse ambidestro e consentono di decidere quanti pulsanti desiderano, da zero a quattro.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.