Gotham Knights: un video gameplay mostra la co-op con Robin e Cappuccio Rosso

Il canale YouTube di IGN ha pubblicato un video gameplay di 21 minuti di Gotham Knights, che mostra una sessione cooperativa a due giocatori, sia dalla prospettiva di Robin che di Cappuccio Rosso, due dei quattro protagonisti giocabili del titolo di WB Games Montreal.

Il filmato offre un mix di sequenze di combattimento, esplorative, stealth e investigative. Un pacchetto completo che risulterà sicuramente familiare a chi ha giocato ai titoli della serie Batman Arkham e che in Gotham Knights è stato modificato e ampliato per supportare gli stili differenti dei quattro protagonisti, nonché la possibilità di giocare in compagnia di un amico.

Giusto oggi abbiamo pubblicato il nostro provato di Gotham Knights, in cui Tommaso Pugliese afferma:

"Gotham Knights potrebbe essere il tie-in che i tantissimi fan di Batman: Arkham stavano aspettando, sebbene il gioco faccia volutamente a meno del personaggio più pregiato e affascinante di casa DC, usando la sua morte come stimolo per l'evoluzione dei vari Nightwing, Batgirl, Cappuccio Rosso e Robin. La nostra prova è stata molto piacevole, il sistema di combattimento è solido e tanto dal punto di vista tecnico e strutturale quanto da quello artistico il gioco vanta un enorme potenziale: riuscirà a esprimerlo appieno?"

Gotham Knights sarà disponibile a partire dal 21 ottobre per PS5, Xbox Series X|S e PC. La settimana scorsa è stato presentato un trailer che mostra i muscoli della versione PC con ray tracing, 4K e ultrawide.