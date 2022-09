Gotham Knights: trailer della versione PC mostra ray tracing, 4K, ultrawide e altro

Gotham Knights torna a mostrarsi con un trailer incentrato specificamente sulla versione PC dell'action game da parte di Warner Bros sull'universo di Batman, con le varie caratteristiche di questa versione in evidenza tra 4K, ray tracing, supporto per ultrawide e vari altri elementi tecnici.

Il video si incentra sulle soluzioni tecnologiche utilizzate dalla versione PC di Gotham Knights e in particolare viene mostrata la risoluzione a 4K, la possibilità di raggiungere frame-rate più alti delle versioni console, riflessi in ray tracing, opzioni grafiche espanse, supporto per schermi ultrawide e altro, ovviamente purché si abbia una configurazione hardware in grado di sostenere tali soluzioni tecniche.

Gotham Knights è il nuovo action game dedicato al celebre super-eroe DC Comics, dove però quest'ultimo non sarà presente. La premessa, visibile anche nel trailer in questione, è che Batman è morto e tocca dunque ai suoi compagni ed eredi "di ruolo" portare avanti la battaglia contro il crimine dilagante e proteggere Gotham City.

Gotham Knights è caratterizzato da un'ambientazione open world con ampie possibilità di spostamento libero tra i palazzi di Gotham City e un gameplay che predilige l'azione in multiplayer cooperativa anche se può essere affrontato comunque in single player.

In precedenza abbiamo visto il video diario dedicato alla Harley Quinn del gioco e abbiamo saputo che per vedere tutti i contenuti della storia si dovrà completarlo più volte.