Nioh su Xbox? Quasi impossibile, dice il Team Ninja, che invita a giocare Wo Long

Sembra ci siano pochissime speranze di poter vedere Nioh su Xbox, e il fatto che la considerazione arriva proprio dal Team Ninja, autore della serie, possiamo fidarci, anche se non viene spiegato il motivo per cui non vi siano possibilità.

"Non c'è molto da dire al riguardo", ha affermato Fumihiko Yasuda, il director di Nioh, in un'intervista pubblicata da VGC.

"Attualmente non ci sono molte possibilità di vedere Nioh sulle console Xbox, ma spero che i fan della console possano giocare a Wo Long e attenderlo, è probabilmente tutto quello che possiamo dire al momento".

La risposta è piuttosto misteriosa e Yasuda non approfondisce i motivi per questa mancanza di possibilità di vedere il titolo su Xbox, tanto più che i rapporti tra Microsoft e Team Ninja sembrano essere stati ripresi di recente, con l'annuncio di Wo Long: Fallen Dynasty su Xbox Game Pass, come riferisce lo stesso director.

Yasuda ha peraltro riferito di essere molto contento che il nuovo gioco arrivi su Xbox e sul servizio in abbonamento, riferendo peraltro che questa forma di distribuzione non ha influito sulla struttura del gioco: "Siamo molto felici che così tanti giocatori possano avere la possibilità di provare un gioco Team Ninja forse anche per la prima volta con Wo Long. Il fatto che sia su Game Pass, non ci ha portato a modificarne alcuni aspetto, non è una cosa che avremmo fatto normalmente, dal punto di vista del nostro team".

"Pensiamo che sia una cosa molto positiva il fatto di avere il gioco su Game Pass e che possa raggiungere subito un pubblico così ampio, cosa che potrebbe incrementare di molto la community e che potrebbe portare subito ad avere una buona popolazione per il multiplayer".

Il director di Team Ninja ha commentato anche positivamente il recente trend positivo di Xbox in Giappone, come abbiamo visto anche dai recenti dati di vendita della settimana scorsa: "Vediamo che c'è una presenza maggiore della piattaforma Xbox in Giappone, lo stiamo decisamente vedendo. Pensiamo che il Game Pass stia aiutando molte più persone a raggiungere la piattaforma Xbox", pur rendendosi conto che "dalla nostra prospettiva, guardando ai numeri, il Giappone sembra abbastanza dominato da Nintendo e da Switch".

Nioh come franchise ha superato da tempo i 6 milioni di copie, dunque non è chiaro se ci sia una questione economica dietro l'impossibilità di vederlo su Xbox o se ci siano stati accordi preventivi con Sony per un'esclusiva totale, considerando come il team sia decisamente molto vicino alla compagnia nipponica per la quale sta sviluppando in esclusiva anche Rise of the Ronin.